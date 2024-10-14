Мариуполь: В несущих стенах некоторых из домов появились трещины после «капремонта» — ЦНС

«Восстановленные» для пропаганды дома в оккупированном Мариуполе теперь рушатся. Причиной тому стала коррупция. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, приводится в пример жилье на улице Межевой, 17. В доме по этому адресу в несущих стенах появились трещины после «капитального ремонта», проведенного российскими подрядчиками.

«В конце концов, никакого ремонта так и не произошло, однако выделенные средства на восстановление уничтоженного дома исчезли», — подчеркнули в ЦНС.

Местные коллаборанты разработали целую схему по отмыванию средств Кремля на восстановление Мариуполя, который разбомбили россияне.

«Здесь через фирмы-прокладки нанимают подрядчиков, те делают видимость работ, приезжают пропагандисты-путинисты для создания красивых роликов о прекрасной жизни в умирающем городе, и после этого люди снова остаются один на один со своими проблемами и болями», — говорится в сообщении.

Российские оккупанты вместо выдачи жилья тем, кто его потерял в результате российских атак по городу, предлагают брать ипотеку, отмечает ЦНС.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе россияне обустроили ремонтную базу с большим складом боеприпасов и транзитной стоянкой.