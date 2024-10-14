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Маріуполь: У несучих стінах деяких будинків з'явилися тріщини після «капремонту» — ЦНС

14 жовтня 2024, 09:38

Маріуполь: У несучих стінах деяких будинків з'явилися тріщини після «капремонту» — ЦНС

«Відновлені» для пропаганди будинки в окупованому Маріуполі тепер руйнуються. Причиною цього стала корупція. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, наводиться як приклад житло на вулиці Межовій, 17. У будинку за цією адресою в несучих стінах з'явилися тріщини після «капітального ремонту», проведеного російськими підрядниками.

«Зрештою, жодного ремонту так і не відбулося, проте виділені кошти на відновлення знищеного будинку зникли», — наголосили у ЦНС.

Місцеві колаборанти розробили цілу схему відмивання коштів Кремля на відновлення Маріуполя, який розбомбили росіяни.

«Тут через фірми-прокладки наймають підрядників, ті роблять видимість робіт, приїжджають пропагандисти-путіністи для створення гарних роликів про прекрасне життя в місті, що вмирає, і після цього люди знову залишаються віч-на-віч зі своїми проблемами і болями», — йдеться в повідомленні.

Російські окупанти замість видачі житла тим, хто його втратив внаслідок російських атак по місту, пропонують брати іпотеку, зазначає ЦНС.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі росіяни облаштували ремонтну базу з великим складом боєприпасів та транзитною стоянкою.

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