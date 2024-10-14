На Донетчине без электричества остаются 122 населенных пункта

По состоянию на утро 14 октября в Донецкой области без электроснабжения остаются 122 населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.



«На утро без света остаются 122 населенных пункта — 82,4 тыс. абонентов», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в результате боевых действий за 13 октября обесточены 10,9 тыс. абонентов в 4 населенных пунктах. Энергетики восстановили электроснабжение для 7,5 тыс. абонентов в 1 населенном пункте.



Ранее мы писали, что в Мирноградской громаде Донецкой области нет света, воды, газа, также не будет отопления. Это невозможно сделать вследствие повреждений и постоянных обстрелов.