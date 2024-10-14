На Донеччині без електрики залишаються 122 населені пункти

Станом на ранок 14 жовтня на Донеччині без електропостачання залишаються 122 населені пункти. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«На ранок без світла залишаються 122 населені пункти — 82,4 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що внаслідок бойових дій за 13 жовтня знеструмлено 10,9 тис. абонентів у 4 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для 7,5 тис. абонентів у 1 населеному пункті.



Раніше ми писали, що у Мирноградській громаді Донецької області немає світла, води, газу, також не буде опалення. Це неможливо зробити внаслідок пошкоджень та постійних обстрілів.