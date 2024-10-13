РФ чаще обстреливает Мирноград днем: в городе нет воды, света, газа и тепла

Российские оккупанты продолжают обстреливать Мирноград Донецкой области, в городе отсутствует водоснабжение, вода, газ и электрика. Об этом сообщил начальник Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк.



«Россияне стали чаще обстреливать Мирноград в дневное время суток. По состоянию на 2 октября, в громаде оставалось около 1900 человек», — отметил он.



По словам Третьяка, в городе работают несколько магазинов. Начальник администрации призывает местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.



«В громаде нет света, воды, газа, также не будет отопления. Это невозможно сделать вследствие повреждений и постоянных обстрелов», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что российские военные за 12 октября обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть повреждения и пострадавшие.