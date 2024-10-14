Россия нанесла ракетный удар по Одессе: повреждены гражданские корабли, есть погибший и раненые

14 октября российские оккупанты баллистической ракетой атаковали Одессу. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



Целью россиян в очередной раз стала припортовая инфраструктура. Повреждены гражданские корабли: NS Moon под флагом Белиза и сухогруз OPTIMA под флагом Палау. Ровно неделю назад судно OPTIMA уже было повреждено в результате удара баллистики. Также есть повреждения припортовой инфраструктуры, в том числе склада с зерном.



В результате обстрела один человек погиб, еще восемь – получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Все пострадавшие и жертва – работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины.

Напомним, что ночью 11 октября Россия баллистическими ракетами атаковала Одесский район, в результате чего погибли четыре человека, включая подростка.