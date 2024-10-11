Россия атаковала Одесскую область: погибли 4 человека, включая подростка

РФ баллистикой атаковала Одесскую область, погибли 4 человека. Фото: ГСЧС Одесской области

Россия атаковала Одесскую область баллистическими ракетами, в результате обстрела погибли четыре человека, среди которых подросток. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.







В результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди.



Сотрудники ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка.



«Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четыре человека в тяжелом состоянии», — отметил Кипер.



Десяти людям была оказана психологическая помощь на месте. Ранее российские войска баллистическими ракетами ударили по портовой инфраструктуре Одесской области.