Росія завдала ракетного удару по Одесі: пошкоджені цивільні кораблі, є загибла та поранені

14 жовтня російські окупанти балістичною ракетою атакували Одесу. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Ціллю росіян вкотре стала припортова інфраструктура. Пошкоджені цивільні кораблі: NS Moon під прапором Беліза та суховантажне судно OPTIMA під прапором Палау. Рівно тиждень тому судно OPTIMA було пошкоджено внаслідок удару балістики. Також є пошкодження припортової інфраструктури, у тому числі складу із зерном.



Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще вісім – отримали поранення. Постраждалих доправили до лікарні, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. Усі постраждалі та жертва – працівники припортової інфраструктури, громадяни України.

Нагадаємо, що вночі 11 жовтня Росія балістичними ракетами атакувала Одеський район, внаслідок чого загинули чотири людини, включаючи підлітка.