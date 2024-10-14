Зеленский: Северная Корея фактически включилась в войну РФ против Украины

Украинские военные рассказали высшему руководству о действиях Северной Кореи в партнерстве с Россией. На заседании ставки верховного главнокомандующего был доклад разведок о фактически включении в войну КНДР, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Провел ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок — Службы внешней разведки и ГУР о намерениях россиян на осень — зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также — отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении 14 октября.



Президент подчеркнул, что по итогам ставки дал конкретные задачи Силам обороны, Силам безопасности, правительству и дипломатам. О действиях КНДР и ответе Украины на эти действия Зеленский подробно не говорил.



Ранее сообщалось, ВСУ нанесли ракетный удар в районе Донецка, в результате атаки погибло 20 военных, шестеро из них — офицеры КНДР.