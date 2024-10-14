Зеленський: Північна Корея фактично включилася у війну РФ проти України

Українські військові розповіли вищому керівництву про дії Північної Кореї у партнерстві з Росією. На засіданні ставки верховного головнокомандувача була доповідь розвідок щодо фактично включення у війну КНДР, заявив президент України Володимир Зеленський.



«Провів ставку. Декілька питань. Серед головного була доповідь розвідок — Служби зовнішньої розвідки та ГУР про наміри росіян на осінь — зиму. Все досить докладно. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні 14 жовтня.



Президент наголосив, що за підсумками ставки дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду та дипломатам. Про дії КНДР та відповідь України на ці дії Зеленський докладно не говорив.



Раніше повідомлялося, ЗСУ завдали ракетного удару в районі Донецька, внаслідок атаки загинуло 20 військових, шестеро з них — офіцери КНДР.