«ДНР» заявила о ранении пяти жителей Горловки

В оккупированной Горловке сегодня, 15 октября, от обстрелов пострадали 5 человек. Об этом заявили в оккупационной администрации «ДНР».



Ранена жительница жилмассива «Комсомолец». Еще одна женщина ранена в жилмассиве «Строитель». А еще раньше автобус №2 попал под удар беспилотника. В результате получили ранения водитель и две пассажирки.

Российская армия во вторник, 15 октября, атаковала Константиновку Донецкой области. В результате атаки один местный житель пострадал.



Ранее мы писали, что российская армия 15 октября сбросила авиационную бомбу на село Шахтерское Волновахского района Донецкой области. Известно, что трое людей пострадали, также разрушены дома и учебное заведение.