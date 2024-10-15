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«ДНР» заявила о ранении пяти жителей Горловки

15 октября 2024, 17:30

«ДНР» заявила о ранении пяти жителей Горловки

В оккупированной Горловке сегодня, 15 октября, от обстрелов пострадали 5 человек. Об этом заявили в оккупационной администрации «ДНР». 

Ранена жительница жилмассива «Комсомолец». Еще одна женщина ранена в жилмассиве «Строитель». А еще раньше автобус №2 попал под удар беспилотника. В результате получили ранения водитель и две пассажирки.

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Ранее мы писали, что российская армия 15 октября сбросила авиационную бомбу на село Шахтерское Волновахского района Донецкой области. Известно, что трое людей пострадали, также разрушены дома и учебное заведение.

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