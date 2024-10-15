«ДНР» заявила про поранення п'яти мешканців Горлівки

В окупованій Горлівці сьогодні, 15 жовтня, від обстрілу постраждали 5 людей. Про це заявили в окупаційній адміністрації «ДНР».



Поранено мешканку житлового масиву «Комсомолець». Ще одну жінку поранено у житловому масиві «Будівельник». А ще раніше автобус №2 зазнав удару безпілотника. В результаті дістали поранення водій та дві пасажирки.

Російська армія у вівторок, 15 жовтня, атакувала Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки один місцевий житель постраждав.



Раніше ми писали, що російська армія 15 жовтня скинула авіаційну бомбу на село Шахтарське Волноваського району Донецької області. Відомо, що троє людей постраждали, також зруйновано будинки та навчальний заклад.