Один человек пострадал при российском обстреле Константиновки

Российская армия во вторник, 15 октября, атаковала Константиновку Донецкой области. В результате атаки один местный житель пострадал. Об этом сообщил начальник Константиновкой городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Сегодня, в период времени с 11:00 до 11:20, российский агрессор осуществлял обстрел по городу Константиновке», — отметил он.



По словам Горбунова, один человек пострадал, кроме того, поврежден фасад частного дома, легковой автомобиль и линии электросети «ДТЭК».



Ранее мы писали, что российская армия 15 октября сбросила авиационную бомбу на село Шахтерское Волновахского района Донецкой области. Известно, что трое людей пострадали, также разрушены дома и учебное заведение.