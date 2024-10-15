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Один человек пострадал при российском обстреле Константиновки

15 октября 2024, 16:22

Один человек пострадал при российском обстреле Константиновки

Российская армия во вторник, 15 октября, атаковала Константиновку Донецкой области. В результате атаки один местный житель пострадал. Об этом сообщил начальник Константиновкой городской военной администрации Сергей Горбунов. 

«Сегодня, в период времени с 11:00 до 11:20, российский агрессор осуществлял обстрел по городу Константиновке», — отметил он.

По словам Горбунова, один человек пострадал, кроме того, поврежден фасад частного дома, легковой автомобиль и линии электросети «ДТЭК».

Ранее мы писали, что российская армия 15 октября сбросила авиационную бомбу на село Шахтерское Волновахского района Донецкой области. Известно, что трое людей пострадали, также разрушены дома и учебное заведение.

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