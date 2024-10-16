Россия модернизировала «шахеды»: что известно

В России провели модернизацию ударных беспилотников. Фото: Defense News

Армия РФ провела модернизацию ударных беспилотников «Шахед». Теперь дроны летают быстрее и на большей высоте. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на слова военнослужащего, который служит в мобильном подразделении противовоздушной обороны ВСУ.

По его словам, российские беспилотники «Шахед» ранее были очень медленными, трудно маневренными и могли летать исключительно на малых высотах. Однако впоследствии в РФ модернизировали компоненты дронов, чтобы они могли летать быстрее и выше.

Впрочем, военный отметил, что украинские мобильные огневые группы также усовершенствовали свое оборудование и тактику и без проблем ликвидируют ударные БпЛА противника.

Напомним, в ночь на 16 октября украинская ПВО сбила 51 из 136 российских «шахедов».