Росія модернізувала «шахеди»: що відомо

У Росії модернізували ударні безпілотники. Фото: Defense News

Армія РФ провела модернізацію ударних безпілотників «Шахед». Тепер дрони літають швидше і на більшій висоті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на слова військовослужбовця, який служить у мобільному підрозділі протиповітряної оборони ЗСУ.

За його словами, російські безпілотники «Шахед» раніше були дуже повільними, важко маневреними та могли літати виключно на малих висотах. Однак згодом у РФ модернізували компоненти дронів, щоб вони могли літати швидше та вище.

Втім, військовий зазначив, що українські мобільні вогневі групи також удосконалили своє обладнання та тактику і без проблем ліквідують ударні БПЛА противника.

Нагадаємо, у ніч на 16 жовтня українська ППО збила 51 із 136 російських «шахедів».