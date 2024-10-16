За два месяца РФ захватила в 5,5 больше территории Украины, чем за весь 2023 год — аналитики

Российские захватчики активно продвигаются на фронте, за август и сентябрь текущего года оккупанты захватили в 5,5 раз больше территории, чем за весь 2023 год. Об этом сообщили аналитики проекта UA War Infographics.

Как отмечается, в первом полугодии 2024 года россиянам удавалось захватить максимум по 200 квадратных километров в месяц. Однако в августе речь уже шла о 351 захваченном квадратном километре, а в сентябре о 468.

Среди главных причин ускорения наступления РФ аналитики называют дефицит оружия, с которыми сталкиваются Силы обороны Украины, и изменение в тактике захватчиков.

В своих штурмах россияне начали массово использовать багги и мотоциклы.