За два місяці РФ захопила у 5,5 разів більше території України, ніж за весь 2023 рік — аналітики

Російські загарбники активно просуваються на фронті, за серпень та вересень поточного року окупанти захопили у 5,5 разів більше території, ніж за весь 2023 рік. Про це повідомили аналітики проекту UA War Infographics.

Як зазначається, у першому півріччі 2024 року росіянам вдавалося захопити максимум 200 квадратних кілометрів на місяць. Однак у серпні мова вже йшла про 351 захоплений квадратний кілометр, а у вересні — 468.

Серед головних причин прискорення наступу РФ аналітики називають дефіцит зброї, з якими стикаються Сили оборони України, та зміну тактики загарбників.

У своїх штурмах росіяни почали масово використовувати баггі та мотоцикли.