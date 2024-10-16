«Жесткий ответ»: США не будут сбивать российские ракеты над Украиной из-за риска ядерной войны с РФ – Politico

Американская система ПВО Patriot. Фото: Raytheon

На этой неделе США развернули передовую систему ПВО и десятки военных, чтобы защитить Израиль от иранских баллистических ракет. Об этом пишет американское издание Politico.



Однако такого уровня помощи нет для Украины, хотя она ежедневно сталкивается с российскими беспилотниками, ракетами и бомбами. В Киеве это называют двойными стандартами.



Когда американские и британские системы противовоздушной обороны и истребители помогли сбить сотни иранских ракет 1 октября, Министерство иностранных дел Украины заявило: «Мы призываем союзников Украины защищать украинское воздушное пространство с такой же решительностью и без колебаний от российских ракетных и беспилотных атак, признавая, что человеческая жизнь одинаково ценна в любой части мира».



Однако причина, почему США действуют смело в Израиле и осторожно в Украине: Россия вооружена ядерным оружием, а Иран – нет.



По словам старшего помощника Сената США, уничтожение российских ракет над Украиной может привести к ядерной войне с РФ.



«Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не нравится слышать, но, к сожалению, правдив, заключается в том, что мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне. Намного больше риска, если попробовать это с Россией», – заявил он.



Два чиновника администрации Байдена на условиях анонимности высказали такое же мнение.



«Отправка американских войск для уничтожения российских ракет над Украиной может спровоцировать прямое военное столкновение между двумя ведущими ядерными державами мира на фоне самой большой войны в Европе со времен Второй мировой войны – с потенциально апокалиптическими последствиями. В то время как на Ближнем Востоке США могут сбить ракеты над Израилем, не спровоцировав войну с ядерным противником», – считают в издании.

Напомним, что Россия для войны против Украины готовит более 10 тысяч военных из КНДР на Дальнем Востоке.