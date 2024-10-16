Зеленський у Верховній Раді представив «план перемоги» України. Що він містить

Україна має реалізувати «план перемоги», щоб змусити Росію взяти участь у Саміті світу та бути готовою закінчити війну. Про це під час презентації «план перемоги» України у Верховній Раді заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, план складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків.
«Пункт перший – геополітичний. Пункти другий та третій – військові. Пункт четвертий – економічний. П'ятий пункт «плану перемоги» – безпека. Пункти розраховані за часом. Перші чотири – це час війни, щоб її завершити. П'ятий пункт – на час після війни, щоб забезпечити безпеку», – зазначив Зеленський.
Перший пункт – запрошення до НАТО зараз.
Другий пункт – оборона.
Третій пункт – стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет, який буде достатнім для захисту України від будь-якої військової загрози з боку Росії й звузить варіативність дій РФ.
Четвертий пункт – це стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує США разом із певними партнерами, зокрема з Євросоюзу, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Також необхідно доповнити та посилити наявну систему економічного тиску на Росію, а саме всі санкції проти РФ, обмеження ціни на нафту, обмеження експорту до Росії та інші заходи тиску.
П'ятий пункт – післявоєнний. Після цієї війни Україна матиме один із найдосвідченіших і найбільших військових контингентів. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони НАТО та безпеки в Європі. У разі згоди партнерів можливе заміщення окремих військових контингентів Збройних сил США, дислокованих у Європі, українськими підрозділами.
Другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки, які надали партнерам.
Нагадаємо, що США не збиватимуть російські ракети над Україною через ризик ядерної війни з РФ.