Минобороны допустило к эксплуатации дрон «Чаклун»: детали

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке дрон отечественного производства «Чаклун». Он построен по самолетной схеме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Дрон достаточно компактный по размерам. Может, в частности, корректировать огонь артиллерии. Благодаря использованию высокотехнологичных материалов имеет устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.



Кроме того, этот беспилотный комплекс использует созданный отечественными программистами специально для него софт для управления. Для эксплуатации этого дрона плохие погодные условия не являются сдерживающим фактором.



Ранее мы писали, что в течение ближайших недель Франция начнет поставки дронов-камикадзе своим и украинским военным.