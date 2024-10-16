Міноборони допустило до експлуатації дрон «Чаклун»: деталі

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва «Чаклун». Він побудований за літаковою схемою. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



«Дрон досить компактний за розмірами. Може, зокрема, коригувати вогонь артилерії. Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби», — йдеться у повідомленні.



Крім того, цей безпілотний комплекс використовує створений вітчизняними програмістами спеціально для нього програма управління. Для експлуатації цього дрону погані погодні умови не є стримуючим фактором.



Раніше ми писали, що протягом найближчих тижнів Франція розпочне постачання дронів-камікадзе своїм та українським військовим.