Силы ПВО сбили над Украиной еще 17 дронов

ПВО сбила еще 17 БПЛА. Фото: Воздушные силы

В Воздушных силах сообщили, что силы и средства противовоздушной обороны сбили еще 17 ударных дронов-камикадзе. Кроме того, 4 БПЛА – локально потеряно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«По состоянию на 13:00 ударные БпЛА в воздушном пространстве не наблюдаются. По обновленной информации, сегодня Силами обороны Украины сбито еще 17 вражеских беспилотников, кроме того, четыре — локально потеряно», — говорится в сообщении.



Таким образом, в ночь на 16 октября 2024 года из 136 ударных БПЛА сбито — 68, локационно потеряно — 64, вернулись в Россию — 2. Также зафиксировано два попадания.



Ранее мы писали, что в ночь на 16 октября 2024 года Россия нанесла удар по Донецкой области зенитной управляемой ракетой С-300/400 с ВОТ Донетчины, управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине, а также 136-ю ударными БпЛА.