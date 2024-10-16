Сили ППО збили над Україною ще 17 дронів

ППО збило ще 17 БПЛА. Фото: Повітряні сили

У Повітряних силах повідомили, що сили та засоби протиповітряної оборони збили ще 17 ударних дронів-камікадзе. Крім того, 4 БПЛА — локально втрачено. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



«Станом на 13.00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються. За оновленою інформацією сьогодні Силами оборони України збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири — локаційно втрачено», — йдеться в повідомленні.



Таким чином, у ніч на 16 жовтня 2024 року із 136 ударних БпЛА збито — 68, локаційно втрачено — 64, повернулись у росію — 2. Також зафіксовано два влучання.



Раніше ми писали, що в ніч на 16 жовтня 2024 року Росія завдала удару по Донецькій області зенітною керованою ракетою С-300/400 з ВОТ Донеччини, керованої авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині, а також 136 ударними БПЛА.