Партизаны обнаружили секретное место дислокации оккупантов в Горловке

Партизаны нашли секретное место РФ в Горловке. Фото: АТЕШ

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области партизанами было обнаружено секретное место дислокации российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе партизанского движения «АТЕШ».



«Наши агенты обнаружили активность российских военнослужащих около здания общежития по улице Курнатовского, рядом с ЖД станцией Байрак (Горловка)», — говорится в сообщении.





В ходе разведки было установлено, что здесь размещены подразделения 132-й ОМСбр. Зафиксированы поставки важной аппаратуры, которую привозят ночью на служебных автомобилях.



Кроме того, на территории общежития были замечены военные из Бурятии, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения.



Ранее партизаны обнаружили большой склад боеприпасов российских войск на территории заброшенного огнеупорного завода в оккупированном поселке Пантелеймоновка Донецкой области.