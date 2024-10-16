Партизани виявили секретне місце дислокації окупантів у Горлівці

Партизани знайшли секретне місце РФ у Горлівці. Фото: АТЕШ

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області партизани виявили секретне місце дислокації російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху «АТЕШ».



«Наші агенти виявили активність російських військовослужбовців біля будівлі гуртожитку на вулиці Курнатовського, поряд із залізничною станцією Байрак (Горлівка)», — йдеться у повідомленні.





У ході розвідки було встановлено, що тут розміщено підрозділи 132-ї ОМСбр. Зафіксовано постачання важливої апаратури, яку привозять уночі на службових автомобілях.



Крім того, на території гуртожитку було помічено військових із Бурятії, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення.



Раніше партизани виявили великий склад боєприпасів російських військ на території занедбаного вогнетривкого заводу в окупованому селищі Пантелеймонівка Донецької області.