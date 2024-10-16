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Горячее всего на Кураховском направлении: Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте

16 октября 2024, 17:30

Горячее всего на Кураховском направлении: Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте

К вечеру среды, 16 октября, на фронте насчитывается 97 боевых столкновений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. 

«Горячее сегодня на Кураховском направлении, где с начала суток захватчики 42 раза атаковали наши подразделения. Пытаются продвинуться вблизи Зоряного, Желанного Второго, Измайловки, Новодмитровки, Горняка, Новоселидовки, Георгиевки и Катериновки. Шестнадцать атак отражены Силами обороны, бои продолжаются»,  —  говорится в сводке.

На Лиманском продолжается бой у Грековки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли восемь попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Луча и Селидово. Отражены пять атак противника, три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении пять боестолкновений продолжаются.

На Краматорском направлении украинские военные отразили наступление противника у Ступочек. На Торецком направлении оккупант атаковал вблизи Торецка. На Времивском направлении было отражено одно штурмовое действие противника, в настоящее время продолжаются боестолкновения вблизи Золотой Нивы. На Ореховском направлении идет бой у Малой Токмачки.

Российские захватчики активно продвигаются на фронте, за август и сентябрь текущего года оккупанты захватили в 5,5 раз больше территории, чем за весь 2023 год. Об этом сообщили аналитики проекта UA War Infographics.

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