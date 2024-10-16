Найгарячіше на Курахівському напрямку: Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію на фронті

Надвечір середи, 16 жовтня, на фронті налічується 97 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



«Гаряче сьогодні на Курахівському напрямку, де з початку доби загарбники 42 рази атакували наші підрозділи. Намагаються просунутися поблизу Зоряного, Бажаного Другого, Ізмайлівки, Новодмитрівки, Гірника, Новоселидівки, Георгіївки та Катеринівки. Шістнадцять атак відбито Силами оборони, бої продовжуються», — йдеться у зведенні.



На Лиманському напрямку продовжується бій у Греківки.



На Покровському напрямку з початку доби окупанти зробили вісім спроб потіснити українських захисників із позицій у районах Луча та Селидового. Відбито п'ять атак противника, три бойові сутички тривають.



На Куп'янському напрямку п'ять бойових зіткнень тривають.



На Краматорському напрямі українські військові відбили наступ супротивника у Ступочек. На Торецькому напрямку окупант атакував поблизу Торецька. На Времівському напрямку було відбито одну штурмову дію противника, зараз тривають бойові зіткнення поблизу Золотої Ниви. На Оріхівському напрямку триває бій біля Малої Токмачки.

Російські загарбники активно просуваються на фронті, за серпень та вересень поточного року окупанти захопили у 5,5 разів більше території, ніж за весь 2023 рік. Про це повідомили аналітики проєкту UA War Infographics.