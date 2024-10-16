Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Звонил боевикам, ходил на «референдум»: журналисты нашли связи с «ДНР» у украинского комбата ТрО

16 октября 2024, 19:59

Звонил боевикам, ходил на «референдум»: журналисты нашли связи с «ДНР» у украинского комбата ТрО

Журналисты Нromadske опубликовали расследование, которое содержит данные о бывших связях командира 107-го отдельного батальона территориальной обороны Сергея Салаватова с членами группировки «ДНР».

В распоряжении редакции Hromadske оказались телефонные звонки Салаватова: кому он звонил и кто звонил ему в период с 2014 года.

С мая по июнь 2014 года Сергей Салаватов общался с неким Межлумом Дамирчаном — сотрудником так называемого «министерства внутренних дел ДНР», которого СБУ разыскивает за создание террористической группы. Еще один контакт действующего комбата — Антон Кальченко, боевик формирования «Русич». Кроме того, Салаватов вел разговоры с Александром Алексеевым — членом так называемого «Общего собрания» в Краматорске, которое, в частности, занималось созданием так называемого «народного ополчения». Никого из этих людей сейчас он не припоминает, сообщили журналисты. 

Сейчас соцсети действующего командира батальона ТрО очищены от постов 2014 года, когда он распространял сообщения из пророссийских и сепаратистских сообществ. Журналисты опубликовали соответствующие скриншоты. Однако Салаватов утверждает, что в 2014 году пророссийские посты с его страницы репостила бывшая жена.

«Я же вам повторяю: автобизнес — рихтовка, сварка, покраска. И какие клиенты могли мне звонить, я без понятия», — сказал мужчина.

Также журналисты узнали, что 12 и 13 мая 2014 года Сергей Салаватов два раза звонил на горячие линии для записи в так называемое «народное ополчение ДНР». Два раза ему оттуда перезванивали. О чем были те разговоры — неизвестно.

Расследователи также нашли номер Салаватова на российском сайте для вербовки боевиков и наемников, где данные публиковались еще 10 лет назад. В графе «чем могу помочь» Салаватов отметил: «участием, работал по найму».

«Кроме того, в распоряжении редакции есть свидетельства о том, что в 2014 году Сергей Салаватов ходил на «референдум», — утверждается в расследовании.

Сергей Салаватов не проходил проверку перед назначением комбатом ТрО, так как она не предусмотрена регламентом. 

В ТрО отметили, что на момент назначения Салаватова комбатом командование не знало ничего о его возможной причастности к «ДНР». Проверку Салаватова начали только после обращения журналистов Hromadske.

Уже 28 сентября Салаватов сам сообщил журналистам, что успешно прошел полиграф. Этот факт им подтвердил командир 109 бригады ТрО Олег Шершуков.

«Он прошел полиграф и все необходимые фильтрационные мероприятия, военная контрразведка вчера предоставила рапорт. Вопрос о проверке снят, пообещали в СБУ», — сказал комбриг.

ТЕГИ

Прочее
тероборона
Люди
Сергей Салаватов

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:32
«ДНР» хочет продавать донецкие предприятия российским «инвесторам» после восстановления
15:50
Партизаны обнаружили секретное место дислокации оккупантов в Горловке
12:11
За два месяца РФ захватила в 5,5 больше территории Украины, чем за весь 2023 год — аналитики
11:41
ВСУ будут вынуждены оставить Селидово, чтобы избежать окружения — аналитик BILD
10:38
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
10:10
«Залог безопасности»: на оккупированной Луганщине детей учат, как «правильно» общаться с военными РФ – ОВА
23:18
Главное за день: Военные КНДР сбежали с фронта. Гуманитарный кризис в Лисичанске
23:04
На оккупированной Донетчине 48 детей поместили в психиатрические лечебницы из-за «радикализма»
17:30
«ДНР» заявила о ранении пяти жителей Горловки
12:50
«Жизнь практически остановилась»: в оккупированном Лисичанске жители отдаленных районов остаются без воды, тепла и связи – ОВА
11:33
У кафе возле оккупированного Енакиево нашли мощную авиабомбу
11:07
На оккупированной Луганщине россияне усиленно проверяют мужчин: в ОВА объяснили, с чем это связано
10:58
Производство стали в Украине может сократиться вдвое в случае потери Покровска
10:35
Российские войска подошли на 2 километра к городу Курахово Донецкой области — аналитик BILD
09:45
ВСУ уничтожили российскую САУ «Пион» в оккупированной Херсонской области
09:40
На Торецком направлении войска РФ предприняли три атаки — Генштаб ВСУ
23:28
В оккупации людей вынуждают получать российские паспорта — иначе нельзя получить льготные лекарства
23:16
Главное за день: ВСУ отбили позиции вблизи Селидово. Обстрелы Покровска и Одессы
22:59
«ЛНР» освобождает от ответственности тех, кого ранее осудили за «референдум» на Луганщине
21:59
В оккупированной Горловке двое детей получили ожоги — нашли осколок снаряда
все новости
21:43
Похоронила сына после обстрела и выживала в летней кухне — история пенсионерки из фронтового села на Донетчине
21:01
Украина в НАТО — первый пункт плана победы — завтра его обсудят в Брюсселе
20:35
Байден обьявил о новом пакете помощи для Украины
19:59
Звонил боевикам, ходил на «референдум»: журналисты нашли связи с «ДНР» у украинского комбата ТрО
19:09
«Азов» взял в плен 17 россиян под Нью-Йорком
18:32
В зоне боевых действий на Донетчине остаются 43 тысячи человек, эвакуация продолжается
17:30
Горячее всего на Кураховском направлении: Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте
17:10
Австралия анонсировала передачу Украине полсотни танков Abrams
17:00
Зеленский заявил, что военные из КНДР уже воюют против ВСУ: всего ожидается прибытие нескольких тысяч солдат – СМИ
16:42
В Подмосковье неизвестный расстрелял авто с заместителем командира воинской части
16:32
«ДНР» хочет продавать донецкие предприятия российским «инвесторам» после восстановления
16:32
Шольц готов к мирным переговорам с РФ
16:12
Зеленский в ближайшие месяцы надеется получить приглашение Украины в НАТО – СМИ
15:58
В Дружковке Донецкой области сотрудники ГСЧС спасли мужчину из разбитого автомобиля
15:50
Партизаны обнаружили секретное место дислокации оккупантов в Горловке
15:45
Полиция Луганщины обезвредила российский дрон, залетевший во двор мирных жителей под Купянском
15:14
В Донецкой ОВА рассказали, какие города в области готовы к отопительному сезону и где люди останутся без тепла
14:53
Премьер Словакии спрогнозировал скорое окончание войны в Украине
14:40
Силы ПВО сбили над Украиной еще 17 дронов
14:27
Минобороны допустило к эксплуатации дрон «Чаклун»: детали
все новости
ВИДЕО
Участника войны с Украиной застрелили в Подмосковье. Фото: Baza В Подмосковье неизвестный расстрелял авто с заместителем командира воинской части
16 октября, 16:42
Операция ГУР на севере Харьковской области. Фото: кадр из видео Спецназ ГУР освободил лесной массив и уничтожил почти полк армии РФ на севере Харьковщины: кадры
16 октября, 12:48
Франция начнет поставки дронов-камикадзе для украинской армии. Фото: кадр из видео Франция начнет поставки дронов-камикадзе украинским военным
16 октября, 11:23
Ликвидация пожара после российского удара по Николаеву. Фото: ГСЧС Минобороны РФ заявило об атаке на бронетанковый завод в Николаеве, в Украине это не подтверждают
16 октября, 10:58
По полигону оккупантов нанесен удар ракетами ATACMS. Фото: кадр из видео ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по полигону оккупантов
16 октября, 06:48
В Краснодарском крае зафиксировали «прилет» БпЛА. Фото: кадр из видео В Краснодарском крае зафиксировали «прилет» беспилотников
16 октября, 06:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор