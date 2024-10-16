Звонил боевикам, ходил на «референдум»: журналисты нашли связи с «ДНР» у украинского комбата ТрО

Журналисты Нromadske опубликовали расследование, которое содержит данные о бывших связях командира 107-го отдельного батальона территориальной обороны Сергея Салаватова с членами группировки «ДНР».



В распоряжении редакции Hromadske оказались телефонные звонки Салаватова: кому он звонил и кто звонил ему в период с 2014 года.

С мая по июнь 2014 года Сергей Салаватов общался с неким Межлумом Дамирчаном — сотрудником так называемого «министерства внутренних дел ДНР», которого СБУ разыскивает за создание террористической группы. Еще один контакт действующего комбата — Антон Кальченко, боевик формирования «Русич». Кроме того, Салаватов вел разговоры с Александром Алексеевым — членом так называемого «Общего собрания» в Краматорске, которое, в частности, занималось созданием так называемого «народного ополчения». Никого из этих людей сейчас он не припоминает, сообщили журналисты.



Сейчас соцсети действующего командира батальона ТрО очищены от постов 2014 года, когда он распространял сообщения из пророссийских и сепаратистских сообществ. Журналисты опубликовали соответствующие скриншоты. Однако Салаватов утверждает, что в 2014 году пророссийские посты с его страницы репостила бывшая жена.

«Я же вам повторяю: автобизнес — рихтовка, сварка, покраска. И какие клиенты могли мне звонить, я без понятия», — сказал мужчина.



Также журналисты узнали, что 12 и 13 мая 2014 года Сергей Салаватов два раза звонил на горячие линии для записи в так называемое «народное ополчение ДНР». Два раза ему оттуда перезванивали. О чем были те разговоры — неизвестно.



Расследователи также нашли номер Салаватова на российском сайте для вербовки боевиков и наемников, где данные публиковались еще 10 лет назад. В графе «чем могу помочь» Салаватов отметил: «участием, работал по найму».

«Кроме того, в распоряжении редакции есть свидетельства о том, что в 2014 году Сергей Салаватов ходил на «референдум», — утверждается в расследовании.



Сергей Салаватов не проходил проверку перед назначением комбатом ТрО, так как она не предусмотрена регламентом.



В ТрО отметили, что на момент назначения Салаватова комбатом командование не знало ничего о его возможной причастности к «ДНР». Проверку Салаватова начали только после обращения журналистов Hromadske.



Уже 28 сентября Салаватов сам сообщил журналистам, что успешно прошел полиграф. Этот факт им подтвердил командир 109 бригады ТрО Олег Шершуков.



«Он прошел полиграф и все необходимые фильтрационные мероприятия, военная контрразведка вчера предоставила рапорт. Вопрос о проверке снят, пообещали в СБУ», — сказал комбриг.