Дзвонив бойовикам, ходив на «референдум»: журналісти знайшли зв'язки із «ДНР» у українського комбата ТрО

Журналісти Нromadske опублікували розслідування, яке містить дані про колишні зв'язки командира 107 окремого батальйону територіальної оборони Сергія Салаватова з членами угруповання «ДНР».



У розпорядженні редакції Hromadske опинилися телефонні дзвінки Салаватова: кому він телефонував і хто телефонував йому в період з 2014 року.

З травня до червня 2014 року Сергій Салаватов спілкувався з Міжлумом Дамірчаном — співробітником так званого «міністерства внутрішніх справ ДНР», якого СБУ розшукує за створення терористичної групи. Ще один контакт чинного комбата — Антон Кальченко, бойовик формування «Русіч». Крім того, Салаватов вів розмови з Олександром Олексієвим — членом так званих «Загальних зборів» у Краматорську, які, зокрема, займалися створенням так званого «народного ополчення». Нікого із цих людей зараз він не пригадує, повідомили журналісти.



Наразі соцмережі чинного командира батальйону ТрО очищені від дописів 2014 року, коли він поширював повідомлення з проросійських та сепаратистських спільнот. Журналісти опублікували відповідні скріншоти. Однак Салаватов стверджує, що у 2014 році проросійські пости з його сторінки репостила колишня дружина.

«Я ж вам повторюю: автобізнес — рихтування, зварювання, фарбування. І які клієнти могли мені дзвонити, я без поняття», — сказав чоловік.



Також журналісти дізналися, що 12 та 13 травня 2014 року Сергій Салаватов двічі дзвонив на гарячі лінії для запису до так званого «народного ополчення ДНР». Двічі йому звідти передзвонювали. Про що були ті розмови — невідомо.



Розслідувачі також знайшли номер Салаватова на російському сайті для вербування бойовиків та найманців, де дані публікувалися ще 10 років тому. У графі «чим можу допомогти» Салаватов зазначив: «участю, працював за наймом».

«Крім того, у розпорядженні редакції є свідчення про те, що у 2014 році Сергій Салаватов ходив на референдум, — стверджується в розслідуванні.



Сергій Салаватов не проходив перевірку перед призначенням комбатом ТрО, оскільки її не передбачено регламентом.



У ТрО зазначили, що на момент призначення Салаватова комбатом командування не знало нічого про його можливу причетність до «ДНР». Перевірку Салаватова розпочали лише після звернення журналістів Hromadske.



Вже 28 вересня Салаватов повідомив журналістам, що успішно пройшов поліграф. Цей факт їм підтвердив командир 109 бригади ТРО Олег Шершуков.



«Він пройшов поліграф та всі необхідні фільтраційні заходи, військова контррозвідка вчора надала рапорт. Питання про перевірку знято, пообіцяли в СБУ», — сказав комбриг.