Генсек НАТО призвал увеличить поставки оружия Украине до 40 млрд евро

Североатлантический альянс близок к достижению целевого показателя расходов в размере 40 млрд евро в этом году для Украины. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, пишет американское издание Bloomberg.

Новый генеральный секретарь Организации Североатлантического договора призвал сосредоточиться на увеличении оборонного производства, включая оборудование для суши, воздуха и моря, а также снаряды. В то же время НАТО намерено выполнить обещание по расходам, выделив 20,9 млрд евро в первой половине года, сказал он.

«Нам необходимо двигаться дальше и быстрее, чтобы противостоять растущим угрозам, с которыми мы сталкиваемся», — заявил Рютте журналистам в Брюсселе перед первой встречей министров обороны стран НАТО за время его пребывания в должности.

Ранее сообщалось, что новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал сделать всё, чтобы Украина победила в войне.