Генсек НАТО закликав збільшити постачання зброї Україні до 40 млрд євро

Північноатлантичний альянс близький до досягнення цільового показника видатків у розмірі 40 млрд євро цього року для України. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, пише американське видання Bloomberg.

Новий генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору закликав зосередитись на збільшенні оборонного виробництва, включаючи обладнання для суші, повітря та моря, а також снаряди. Водночас НАТО має намір виконати обіцянку щодо витрат, виділивши 20,9 млрд євро у першій половині року, сказав він.

«Нам необхідно рухатися далі і швидше, щоб протистояти загрозам, що зростають, з якими ми стикаємося», — заявив Рютте журналістам у Брюсселі перед першою зустріччю міністрів оборони країн НАТО за час його перебування на посаді.

Раніше повідомлялося, що новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте пообіцяв зробити все, щоб Україна перемогла у війні.