В Донецкой областной прокуратуре заработал отдел организации поддержки потерпевших и свидетелей

В Донецкой областной прокуратуре появился новый отдел. Фото: пресс-служба

В Донецкой областной прокуратуре функционирует специализированный отдел организации поддержки потерпевших и свидетелей. Специалисты помогают пострадавшим от военных и других международных преступлений, которые получили соответствующий процессуальный статус в уголовном производстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Миссия нового отдела прокуратуры заключается в том, чтобы каждый потерпевший и свидетель чувствовал себя в безопасности. В фокусе внимания координаторов — пострадавшие и свидетели пыток и сексуального насилия, люди с инвалидностью, дети», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, какие основные функции отдела: