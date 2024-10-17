В Донецкой областной прокуратуре заработал отдел организации поддержки потерпевших и свидетелей

В Донецкой областной прокуратуре функционирует специализированный отдел организации поддержки потерпевших и свидетелей. Специалисты помогают пострадавшим от военных и других международных преступлений, которые получили соответствующий процессуальный статус в уголовном производстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Миссия нового отдела прокуратуры заключается в том, чтобы каждый потерпевший и свидетель чувствовал себя в безопасности. В фокусе внимания координаторов — пострадавшие и свидетели пыток и сексуального насилия, люди с инвалидностью, дети», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, какие основные функции отдела:
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