У Донецькій обласній прокуратурі запрацював відділ організації підтримки потерпілих та свідків

У Донецькій обласній прокуратурі з’явився новий відділ. Фото: прес-служба

У Донецькій обласній прокуратурі функціонує спеціалізований відділ організації підтримки потерпілих та свідків. Фахівці допомагають постраждалим від військових та інших міжнародних злочинів, які набули відповідного процесуального статусу у кримінальному провадженні. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



«Місія нового відділу прокуратури полягає в тому, щоб кожен потерпілий та свідок відчував себе у безпеці. У фокусі уваги координаторів — постраждалі та свідки тортур та сексуального насильства, люди з інвалідністю, діти», — йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, які основні функції відділу: