ВСУ отбили очередной штурм российских войск в районе Михайловки

ВСУ отбили штурм войск РФ в районе Михайловки. Фото: кадр из видео

Воины 2-го батальона оперативного назначения «Призрак Хортицы» отбили очередной штурм россиян на Покровском направлении в районе Михайловки. Об этом написал телеграм-канал «КіберБорошно».



Отмечается, что россияне проводили штурм к северо-западу от Михайловки, Донецкая область.



В Генштабе ВСУ добавили, что на Покровском направлении остановили 15 атак оккупантов РФ в районах населенных пунктов Проминь, Крутой Яр и Селидово.



Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Селидово, перед которым и расположен поселок Михайловка.



За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также ВСУ обезвредили 17 танков, 33 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему и одну РСЗО.



Ранее пограничники ликвидировали двух оккупантов на Купянском направлении.