Потери войск РФ за сутки превысили 1300 человек и 70 артсистем

Потери РФ за сутки превысили 1300 человек и 70 артсистем. Фото: Генштаб ВСУ

Общие боевые потери российской армии за минувшие сутки ориентировочно составили 1310 человек личного состава, 12 танков, восемь боевых бронированных машин и 74 артиллерийских систем. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



Вооруженные силы Украины уничтожили две РСЗО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 62 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 19 машин специальной техники.



Напомним, в ночь на 29 июля 2024 года ПВО Украины сбила управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и девять БпЛА типа «Shahed».