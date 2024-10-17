ЗСУ відбили черговий штурм російських військ в районі Михайлівки

ЗСУ відбили штурм військ РФ у районі Михайлівки. Фото: кадр із відео

Воїни 2-го батальйону оперативного призначення «Привид Хортиці» відбили черговий штурм росіян на Покровському напрямку в районі Михайлівки. Про це написав телеграм-канал «КіберБорошно».



Зазначається, що росіяни проводили штурм на північний захід від Михайлівки, що на Донеччині.



У Генштабі ЗСУ додали, що на Покровському напрямку зупинили 15 атак окупантів РФ у районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селідове.



Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Селидового, перед яким і розташоване селище Михайлівка.



Минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також ЗСУ знешкодили 17 танків, 33 бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему та одну РСЗВ.



Раніше прикордонники ліквідували двох окупантів на Куп'янському напрямку.