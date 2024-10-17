Вдова Сергея Сивохо подтвердила, что шоумена похоронили в Донецке

Сергея Сивохо похоронили на Донбассе. Фото: instagram Сергея Сивохо

Вдова украинского шоумена Сергея Сивохо, Татьяна, в первую годовщину его смерти поделилась записью в Instagram, где показала могилу своего мужа и отметила, что его похоронили на Донбассе.

Она написала, как быстро прошел этот год без него, и подчеркнула, что время не вылечило ее боль. По ее словам, Сергей всегда верил, что вернется на родной украинский Донбасс, и теперь там покоится.

Вдова Сергея Сивохо вспомнила его усилия по оказанию гуманитарной помощи и стремлению «починить» мир до последнего момента своей жизни.

«Мы будем помнить тебя таким! Ты искренне верил, что вернешься на родной украинский Донбасс! Теперь ты на родной земле, покойся с миром, моя любовь!», — добавила вдова шоумена.

Напомним, Сергей Сивохо умер 17 октября 2023 года в Германии после длительной борьбы с болезнью.

Сергей Сивохо родился 8 февраля 1969 года в Донецке. Окончил Донецкий политехнический институт по специальности инженер-металлург, получил и второе высшее образование — экономист-юрисконсульт. Также окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности «Менеджмент организаций».

Стал известен Сивохо благодаря своей игре за команду «Дрим-Тим». После КВН начал сниматься в кино. В 2000-х годах вел развлекательную программу «Скрытая камера» на «1+1». С 2011 по 2013 год был креативным продюсером программы «Большая разница по-украински», вел программы «Як стати зіркою» и «Моя хата скраю». Позже стал продюсером студии «Квартал 95», а также принял предложение быть тренером в первом сезоне «Лиге смеха».