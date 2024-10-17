Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Вдова Сергея Сивохо подтвердила, что шоумена похоронили в Донецке

17 октября 2024, 16:31

Вдова Сергея Сивохо подтвердила, что шоумена похоронили в Донецке

Сергея Сивохо похоронили на Донбассе. Фото: instagram Сергея Сивохо Сергея Сивохо похоронили на Донбассе. Фото: instagram Сергея Сивохо

Вдова украинского шоумена Сергея Сивохо, Татьяна, в первую годовщину его смерти поделилась записью в Instagram, где показала могилу своего мужа и отметила, что его похоронили на Донбассе.

Она написала, как быстро прошел этот год без него, и подчеркнула, что время не вылечило ее боль. По ее словам, Сергей всегда верил, что вернется на родной украинский Донбасс, и теперь там покоится.

Вдова Сергея Сивохо вспомнила его усилия по оказанию гуманитарной помощи и стремлению «починить» мир до последнего момента своей жизни.

«Мы будем помнить тебя таким! Ты искренне верил, что вернешься на родной украинский Донбасс! Теперь ты на родной земле, покойся с миром, моя любовь!», — добавила вдова шоумена.

Напомним, Сергей Сивохо умер 17 октября 2023 года в Германии после длительной борьбы с болезнью.

Сергей Сивохо родился 8 февраля 1969 года в Донецке. Окончил Донецкий политехнический институт по специальности инженер-металлург, получил и второе высшее образование — экономист-юрисконсульт. Также окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности «Менеджмент организаций».

Стал известен Сивохо благодаря своей игре за команду «Дрим-Тим». После КВН начал сниматься в кино. В 2000-х годах вел развлекательную программу «Скрытая камера» на «1+1». С 2011 по 2013 год был креативным продюсером программы «Большая разница по-украински», вел программы «Як стати зіркою» и «Моя хата скраю». Позже стал продюсером студии «Квартал 95», а также принял предложение быть тренером в первом сезоне «Лиге смеха».

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Могила Донецк Сергей Сивохо

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:10
Оккупанты открыли часть трассы, которая свяжет Ростов с Мариуполем: они назвали это «соединением исторических регионов РФ»
12:45
В оккупированном Крыму «национализировали» предприятие ПАО «Севастопольгаз»
09:41
Армия РФ продвинулась возле четырех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
07:38
Из оккупации в Украину вернули еще двух женщин
23:20
Горловка снова атакована беспилотниками: 1 мужчина погиб, 4 — ранены
23:00
Главное за день: Зеленский показал «план победы». США не будет защищать небо Украины
16:32
«ДНР» хочет продавать донецкие предприятия российским «инвесторам» после восстановления
15:50
Партизаны обнаружили секретное место дислокации оккупантов в Горловке
12:11
За два месяца РФ захватила в 5,5 больше территории Украины, чем за весь 2023 год — аналитики
11:41
ВСУ будут вынуждены оставить Селидово, чтобы избежать окружения — аналитик BILD
10:38
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
10:10
«Залог безопасности»: на оккупированной Луганщине детей учат, как «правильно» общаться с военными РФ – ОВА
23:18
Главное за день: Военные КНДР сбежали с фронта. Гуманитарный кризис в Лисичанске
23:04
На оккупированной Донетчине 48 детей поместили в психиатрические лечебницы из-за «радикализма»
17:30
«ДНР» заявила о ранении пяти жителей Горловки
12:50
«Жизнь практически остановилась»: в оккупированном Лисичанске жители отдаленных районов остаются без воды, тепла и связи – ОВА
11:33
У кафе возле оккупированного Енакиево нашли мощную авиабомбу
11:07
На оккупированной Луганщине россияне усиленно проверяют мужчин: в ОВА объяснили, с чем это связано
10:58
Производство стали в Украине может сократиться вдвое в случае потери Покровска
10:35
Российские войска подошли на 2 километра к городу Курахово Донецкой области — аналитик BILD
все новости
18:01
«Всего несколько недель»: Украина всерьез рассматривает возможность восстановления ядерного оружия – Bild
17:22
Разведывали стратегически важные объекты «Укрзалізниці»: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ на Донетчине
16:50
РФ ударила по Днепропетровщине из артиллерии: трое пострадавших
16:33
Вооруженным Силам Украины доверяет 91,5% опрошенных граждан
16:31
Вдова Сергея Сивохо подтвердила, что шоумена похоронили в Донецке
16:10
Полномасштабная война в Украине продится еще как минимум два года — BILD
16:10
Оккупанты открыли часть трассы, которая свяжет Ростов с Мариуполем: они назвали это «соединением исторических регионов РФ»
15:40
Или у Украины будет ядерное оружие, или НАТО — Зеленский
15:36
Более 60 млн гривен было направлено на нужды подразделений, которые защищают Донетчину
14:46
В Волновахском районе спасатели разгрузили и доставили 9 000 кг гуманитарного груза
14:22
Российские войска атаковали энергообъекты в пяти областях — Минэнерго
13:59
На Торецком направлении операторы БПЛА уничтожили пехоту и технику оккупантов
13:50
Военнослужащих РФ начали обучать пользоваться северокорейскими САУ
13:43
Оккупанты сбрасывают взрывчатку на машины, в том числе «скорые» и «маршрутки» — Прокудин
12:53
ВСУ отбили очередной штурм российских войск в районе Михайловки
12:45
В оккупированном Крыму «национализировали» предприятие ПАО «Севастопольгаз»
12:13
В Донецкой областной прокуратуре заработал отдел организации поддержки потерпевших и свидетелей
11:59
В Беларусь впервые за 1,5 года прилетел транспортный самолет Ан-124 ВКС РФ
11:32
Боеспособную эскадрилью F-16 Украина получит на месяцы позже, чем планировалось — WSJ
11:25
Уникальная ликвидация: украинский FPV-дрон сбил два российских БпЛА
все новости
ВИДЕО
Зеленский заявил, что Украине нужно ядерное оружие или вступление в НАТО. Фото: кадр из видео Или у Украины будет ядерное оружие, или НАТО — Зеленский
17 октября, 15:40
Операторы БПЛА уничтожили технику россиян на Донетчине. Фото: Нацполиция На Торецком направлении операторы БПЛА уничтожили пехоту и технику оккупантов
17 октября, 13:59
Оккупанты сбрасывают взрывчатку на автомобили, включая «скорые». Фото: ГСЧС Херсонщины Оккупанты сбрасывают взрывчатку на машины, в том числе «скорые» и «маршрутки» — Прокудин
17 октября, 13:43
ВСУ отбили штурм войск РФ в районе Михайловки. Фото: кадр из видео ВСУ отбили очередной штурм российских войск в районе Михайловки
17 октября, 12:53
В оккупированном Крыму «национализировали» предприятие ПАО «Севастопольгаз» В оккупированном Крыму «национализировали» предприятие ПАО «Севастопольгаз»
17 октября, 12:45
Украинский FPV-дрон сбил Zala и «Ланцет». Фото: кадр из видео Уникальная ликвидация: украинский FPV-дрон сбил два российских БпЛА
17 октября, 11:25

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор