Вдова Сергія Сивохо підтвердила, що шоумена поховали у Донецьку

Сергія Сивохо поховали на Донеччині. Фото: instagram Сергія Сивохо

Вдова українського шоумена Сергія Сивохо, Тетяна, у першу річницю його смерті поділилася записом у Instagram, де показала могилу свого чоловіка та зазначила, що його поховали на Донбасі.

Вона написала, як швидко пройшов цей рік без нього, і наголосила, що час не вилікував її біль. За її словами, Сергій завжди вірив, що повернеться на рідний український Донбас, і тепер там спочиває.

Вдова Сергія Сивохо згадала його зусилля щодо надання гуманітарної допомоги та прагнення «полагодити» мир до останнього моменту свого життя.

«Ми пам'ятатимемо тебе таким! Ти щиро вірив, що повернешся на рідний український Донбас! Тепер ти на рідній землі, спочивай з миром, моя любов!», — додала вдова шоумена.

Нагадаємо, Сергій Сивохо помер 17 жовтня 2023 року в Німеччині після тривалої боротьби із хворобою.

Сергій Сивохо народився 8 лютого 1969 року у Донецьку. Закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю інженер-металург, здобув і другу вищу освіту – економіст-юрисконсульт. Також закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Став відомий Сивохо завдяки своїй грі за команду Дрім-Тім. Після КВК почав зніматися в кіно. У 2000-х роках вів розважальну програму «Прихована камера» на "1+1". З 2011 до 2013 року був креативним продюсером програми «Велика різниця по-українськи», вів програми «Як стати зіркою» та «Моя хата скраю». Пізніше став продюсером студії «Квартал 95», а також прийняв пропозицію бути тренером у першому сезоні «Лізі сміху».