Вооруженным Силам Украины доверяет 91,5% опрошенных граждан. Об этом на своем сайте информирует Центр Разумкова.



Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса «Оценка ситуации в стране и деятельности власти, доверие к социальным институтам, политикам, чиновникам и общественным деятелям, вера в победу», который проводила социологическая служба Центра Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года.



В опросе приняли участие более двух тысяч респондентов. Большинство респондентов выражают недоверие Верховной Раде Украины (не доверяют ей 78,5%), государственному аппарату (чиновникам) (77%), судам (судебной системе в целом) (70%), Прокуратуре (63%).



Напомним, большинство украинцев выступают за международную администрацию на Донбассе после деоккупации.