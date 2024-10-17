Збройним силам України довіряє 91,5% опитаних громадян. Про це на своєму сайті повідомляє Центр Разумкова.



Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування «Оцінка ситуації в країні та діяльності влади, довіра до соціальних інститутів, політиків, чиновників та громадських діячів, віра в перемогу», яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року.



В опитуванні взяли участь понад дві тисячі респондентів. Більшість респондентів висловлюють недовіру Верховній Раді України (не довіряють їй 78,5%), державному апарату (чиновникам) (77%), судам (судовій системі загалом) (70%), Прокуратурі (63%).



Нагадаємо, більшість українців виступають за міжнародну адміністрацію на Донеччині після деокупації.