«Всего несколько недель»: Украина всерьез рассматривает возможность восстановления ядерного оружия – Bild

Власть Украины всерьез рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который занимается поставками оружия.



17 октября в Брюсселе на полях заседания Евросовета президент Владимир Зеленский напомнил, что Будапештский меморандум 1994 года с участием РФ, США и Великобритании обещал Украине защиту территориальной целостности и суверенитета в обмен на отказ от ядерного оружия. Но сейчас этот документ не работает, поэтому безопасность страны может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие.



Как отметил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке, заявление Зеленского стало «ударом» и «шоком» для западных журналистов. По словам Репке, несколько месяцев назад высокопоставленный украинский чиновник, который занимается поставками оружия, заявил Bild и другим членам узкого круга политиков и служащих, что Украина не смирится со вторым походом армии РФ на Киев. В этом случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е.



«У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу. Западу следует меньше думать о "красных линиях" России и гораздо больше о наших "красных линиях"», – сказал он.

Напомним, что аргументы насчет НАТО и ядерного оружия Зеленский привел в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.