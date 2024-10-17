«Всього кілька тижнів»: Україна всерйоз розглядає можливість відновлення ядерної зброї – Bild

Влада України всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Про це повідомило німецьке видання Bild із посиланням на високопоставленого українського чиновника, який займається постачанням зброї.



17 жовтня у Брюсселі на полях засідання Євроради президент Володимир Зеленський нагадав, що Будапештський меморандум 1994 року за участю РФ, США та Великобританії обіцяв Україні захист територіальної цілісності та суверенітету в обмін на відмову від ядерної зброї. Але зараз цей документ не працює, тож безпеку країни може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.



Як зазначив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Репке, заява Зеленського стала «ударом» та «шоком» для західних журналістів. За словами Репке, кілька місяців тому високопоставлений український чиновник, який займається постачанням зброї, заявив Bild та іншим членам вузького кола політиків і службовців, що Україна не змириться з другим походом армії РФ на Київ. У цьому випадку буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася у 1990-ті.



«У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. Заходу слід менше думати про "червоні лінії" Росії й набагато більше про наші "червоні лінії"», – сказав він.

Нагадаємо, що аргументи щодо НАТО та ядерної зброї Зеленський навів у розмові з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.