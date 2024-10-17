Или у Украины будет ядерное оружие, или НАТО — Зеленский

Зеленский заявил, что Украине нужно ядерное оружие или вступление в НАТО. Фото: кадр из видео

Сегодня, 17 октября 2024 года, выступая в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Украина стала единственной страной из ядерных держав, кто отказался от сдерживающего фактора, а теперь вынужденна защищаться от российской агрессии.



«Не работают не только договоренности Украины с Россией, но также не действуют договоренности других партнеров с РФ. Кто из ядерных держав пострадал? Все? Нет, одна — Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, только Украина. Кто сегодня воюет — Украина», — заявил украинский лидер.



Зеленский в разговоре с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом сказал, что: либо Украина вернет себе ядерное оружие, которое станет для страны защитой, либо Украине необходимо примкнуть к Альянсу (НАТО).



«Кроме НАТО, на сегодняшний день мы не знаем о других эффективных альянсах. Страны НАТО сегодня не воюют, в этих странах, слава Богу, все люди живы. И поэтому мы выбираем НАТО, а не ядерное оружие», — добавил он.



Шестой президент Украины подчеркнул, что по его мнению Трамп его услышал, отметив справедливость аргументов Зеленского.



Напомним, 16 октября, Зеленский в Верховной Раде Украины представил «план победы».