РФ за сутки более 10 раз атаковала Донетчину: Филашкин рассказал детали

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки, 17 октября, российская армия 11 раз обстреляла населенные пункты Донетчины. Под удар попали три района региона, в результате атак есть повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Покровский район. В Кураховке погиб человек, в Курахово 1 человек ранен, повреждены 2 админздания. В Светлом Покровской громады повреждены 3 дома.



Краматорский район. В Лимане повреждены 3 дома. В Константиновской громаде повреждены 2 инфраструктурных объекта.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде ранен человек, повреждены 8 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске повреждены 2 дома и админздание.



Ранее мы писали, что россияне 17 октября атаковали село в Покровской громаде Донецкой области.