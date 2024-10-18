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РФ за добу понад 10 разів атакувала Донеччину: Філашкін розповів деталі

18 жовтня 2024, 10:39

РФ за добу понад 10 разів атакувала Донеччину: Філашкін розповів деталі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Усього за добу, 17 жовтня, російська армія 11 разів обстріляла населені пункти Донеччини. Під удар потрапили три райони регіону, внаслідок атак є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

 Покровський район. У Курахівці загинула людина, у Кураховому 1 людина поранена, пошкоджено 2 адмінбудівлі. У Світовому Покровської громади пошкоджено 3 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 інфраструктурні об'єкти.

 Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджено 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю.

 Раніше ми писали, що росіяни 17 жовтня атакували село у Покровській громаді Донецької області.

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