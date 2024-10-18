Оккупанты обстреляли село в Покровской громаде: повреждены дома

Российские войска 17 октября нанесли удар по селу Зверево Покровской громады Донецкой области. В результате повреждены частные дома. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«В 16:50 произошел обстрел с. Зверево, в результате которого повреждены 3 частных домохозяйства. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.



Кроме того, 17 октября россияне нанесли удар по территории старостинских округов.



Из-за постоянных вражеских ударов Покровская громада, как и десятки прифронтовых городов и поселков Донецкой области, испытывает беспощадное разрушение как жилой застройки, так и объектов критической инфраструктуры.



Ранее мы писали, что за 17 октября россияне убили одного жителя Донецкой области – в поселке Кураховка.