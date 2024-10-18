Нового командира 107-го батальона ТрО проверят на связи с «Л/ДНР»: Салаватова отстранят от должности

Комбата ТрО Салаватова отстранили от должности. Фото: hromadske

Командование Сил территориальной обороны ВСУ назначило служебное расследование в отношении командира 107 отдельного батальона Сергея Салаватова. Такое решение было принято после того, как украинское издание hromadske сообщило, что Салаватов был связан с вооруженными формированиями так называемых «ЛДНР». Об этом заявили в пресс-службе Сил ТрО.



«В командовании Сил территориальной обороны ВС Украины отсутствует информация о причастности вышеупомянутого военнослужащего к незаконным вооруженным формированиям так называемых «Л/ДНР», — говорится в сообщении.



Однако в ведомстве отметили, что был направлен запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть обнародованную информацию.



Сейчас Командованием Сил ТрО назначена служебная проверка. На время проведения служебной проверки Сергей Салаватова будет отстранен от исполнения обязанностей по должности. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.





Ранее мы писали, что журналисты Нromadske опубликовали расследование, которое содержит данные о бывших связях командира 107-го отдельного батальона территориальной обороны Сергея Салаватова с членами группировки «ДНР».