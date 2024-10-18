Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Нового командира 107-го батальона ТрО проверят на связи с «Л/ДНР»: Салаватова отстранят от должности

18 октября 2024, 11:11

Нового командира 107-го батальона ТрО проверят на связи с «Л/ДНР»: Салаватова отстранят от должности

Комбата ТрО Салаватова отстранили от должности. Фото: hromadske Комбата ТрО Салаватова отстранили от должности. Фото: hromadske

Командование Сил территориальной обороны ВСУ назначило служебное расследование в отношении командира 107 отдельного батальона Сергея Салаватова. Такое решение было принято после того, как украинское издание hromadske сообщило, что Салаватов был связан с вооруженными формированиями так называемых «ЛДНР». Об этом заявили в пресс-службе Сил ТрО.

«В командовании Сил территориальной обороны ВС Украины отсутствует информация о причастности вышеупомянутого военнослужащего к незаконным вооруженным формированиям так называемых «Л/ДНР», — говорится в сообщении.

Однако в ведомстве отметили, что был направлен запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть обнародованную информацию.

Сейчас Командованием Сил ТрО назначена служебная проверка. На время проведения служебной проверки Сергей Салаватова будет отстранен от исполнения обязанностей по должности. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.



Ранее мы писали, что журналисты Нromadske опубликовали расследование, которое содержит данные о бывших связях командира 107-го отдельного батальона территориальной обороны Сергея Салаватова с членами группировки «ДНР».

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

События
Война
Люди
Сергей Салаватов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:22
Главное за день: Когда у ВСУ будет эскадрилья F-16. Армия РФ пытается прорваться у Часов Яра
16:10
Оккупанты открыли часть трассы, которая свяжет Ростов с Мариуполем: они назвали это «соединением исторических регионов РФ»
12:45
В оккупированном Крыму «национализировали» предприятие ПАО «Севастопольгаз»
09:41
Армия РФ продвинулась возле четырех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
07:38
Из оккупации в Украину вернули еще двух женщин
23:20
Горловка снова атакована беспилотниками: 1 мужчина погиб, 4 — ранены
23:00
Главное за день: Зеленский показал «план победы». США не будет защищать небо Украины
16:32
«ДНР» хочет продавать донецкие предприятия российским «инвесторам» после восстановления
15:50
Партизаны обнаружили секретное место дислокации оккупантов в Горловке
12:11
За два месяца РФ захватила в 5,5 больше территории Украины, чем за весь 2023 год — аналитики
11:41
ВСУ будут вынуждены оставить Селидово, чтобы избежать окружения — аналитик BILD
10:38
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
10:10
«Залог безопасности»: на оккупированной Луганщине детей учат, как «правильно» общаться с военными РФ – ОВА
23:18
Главное за день: Военные КНДР сбежали с фронта. Гуманитарный кризис в Лисичанске
23:04
На оккупированной Донетчине 48 детей поместили в психиатрические лечебницы из-за «радикализма»
17:30
«ДНР» заявила о ранении пяти жителей Горловки
12:50
«Жизнь практически остановилась»: в оккупированном Лисичанске жители отдаленных районов остаются без воды, тепла и связи – ОВА
11:33
У кафе возле оккупированного Енакиево нашли мощную авиабомбу
11:07
На оккупированной Луганщине россияне усиленно проверяют мужчин: в ОВА объяснили, с чем это связано
10:58
Производство стали в Украине может сократиться вдвое в случае потери Покровска
все новости
14:09
Российская авиация сбросила авиабомбы на Константиновку: повреждены дома, здания и линии электросети
13:28
В центре оккупированного Луганска взорвался автомобиль: в нем могли находиться военные РФ
13:22
Умеров рассказал, что западные партнеры давят на Украину по поводу мобилизации с 18 лет
12:31
«Численное преимущество дает о себе знать»: в DeepState рассказали о сложной ситуации в направлении Курахово
12:22
Солдаты Северной Кореи будут воевать против Украины уже с ноября — Буданов
11:52
На Краматорском направлении пограничники ликвидировали две пушки и военный грузовик россиян
11:51
ВСУ отбили у российских войск территорию под Покровском – ISW
11:11
Нового командира 107-го батальона ТрО проверят на связи с «Л/ДНР»: Салаватова отстранят от должности
10:56
Десантники ВСУ отбили массированный штурм армии РФ на Донетчине: уничтожены пять танков и 10 БМП
10:39
РФ за сутки более 10 раз атаковала Донетчину: Филашкин рассказал детали
09:55
Оккупанты обстреляли село в Покровской громаде: повреждены дома
09:48
Украину ночью атаковали более 100 российских беспилотников: силы ПВО сбили 80 дронов
09:08
Россияне за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины: один человек погиб, еще два – ранены
08:45
Российские войска продвинулись в Часов Яре и на Кураховском направлении – DeepState
23:22
Главное за день: Когда у ВСУ будет эскадрилья F-16. Армия РФ пытается прорваться у Часов Яра
23:01
Армия РФ пытается прорвать оборону украинских войск в районе Часов Яра – ВСУ
22:25
Австралия объявила о передаче Украине почти полсотни танков Abrams
21:59
Украинские десантники отбили массированную атаку войск РФ на Кураховском направлении: в ВСУ показали видео
21:28
«Альтернативы нет»: Зеленский ответил, будет ли Украина создавать ядерное оружие
20:36
Авиация РФ сбросила три авиабомбы на Курахово: уничтожен Центр культуры, есть раненый
все новости
ВИДЕО
Последствия взрыва в центре Луганска. Фото: соцсети В центре оккупированного Луганска взорвался автомобиль: в нем могли находиться военные РФ
18 октября, 13:28
Военные уничтожили технику россиян. Фото: скриншот На Краматорском направлении пограничники ликвидировали две пушки и военный грузовик россиян
18 октября, 11:52
Колонна российской бронетехники на Донетчине. Фото: кадр из видео Десантники ВСУ отбили массированный штурм армии РФ на Донетчине: уничтожены пять танков и 10 БМП
18 октября, 10:56
Колонна российской бронетехники на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео Украинские десантники отбили массированную атаку войск РФ на Кураховском направлении: в ВСУ показали видео
17 октября, 21:59
Поврежденный обстрелом автомобиль начальника Часовоярской ГВА. Фото: кадр из видео «Машина в дырках»: автомобиль начальника Часовоярской ГВА попал под обстрел
17 октября, 18:49
Зеленский заявил, что Украине нужно ядерное оружие или вступление в НАТО. Фото: кадр из видео Или у Украины будет ядерное оружие, или НАТО — Зеленский
17 октября, 15:40
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор