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Нового командира 107-го батальйону ТрО перевірять на зв`язки з «Л/ДНР»: Салаватова усунуть від посади

18 жовтня 2024, 11:11

Нового командира 107-го батальйону ТрО перевірять на зв`язки з «Л/ДНР»: Салаватова усунуть від посади

Комбата ТрО Салаватова усунули з посади. Фото: hromadські Комбата ТрО Салаватова усунули з посади. Фото: hromadські

Командування Сил територіальної оборони ЗСУ призначило службове розслідування щодо командира 107 окремого батальйону Сергія Салаватова. Таке рішення було ухвалено після того, як українське видання hromadське повідомило, що Салаватов був пов'язаний зі збройними формуваннями так званих «Л/ДНР». Про це заявили у пресслужбі Сил ТрО.

«У командуванні Сил територіальної оборони ЗС України відсутня інформація про причетність вищезгаданого військовослужбовця до незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР», — йдеться у повідомленні.

Однак у відомстві зазначили, що було направлено запит до компетентних органів з проханням підтвердити чи спростувати оприлюднену інформацію.

Наразі Командуванням Сил ТрО призначено службову перевірку. На час проведення службової перевірки Сергія Салаватова буде відсторонено від виконання обов'язків за посадою. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення.



Раніше ми писали, що журналісти Нromadske опублікували розслідування, яке містить дані про колишні зв'язки командира 107 окремого батальйону територіальної оборони Сергія Салаватова з членами угрупування «ДНР».

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