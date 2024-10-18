«Численное преимущество дает о себе знать»: в DeepState рассказали о сложной ситуации в направлении Курахово

Ситуация вблизи Курахово. Фото: карта DeepState

Российская армия активно продолжает штурмовые действия в направлении города Курахово Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



17 октября оккупанты целый день оказывали давление на село Максимильяновка, бросив в механизированный штурм суммарно более 30 единиц техники, из которых более половины уничтожили и повредили. Вместе с техникой постоянно атакует большое количество пехоты.



Также 17 октября россияне опубликовали кадры со своим флагом, заявляя о полном взятии Максимильяновки. Само видео было сделано в центре села, но параллельно уточняется информация о нахождении войск РФ по всему населенному пункту. Хотя, исходя из обстановки, до взятия под контроль захватчиками западной части села осталось не долго.



Кроме того, ВС РФ штурмуют севернее по линии поселков Острое-Островское, постоянно посылая туда пехоту для дальнейшего закрепления, накопления и продвижения. Обходя Острое с юга и двигаясь через тюрьму, российские войска пытаются продвигаться в сторону Островского. Идет постоянная работа по уничтожению оккупантов, но численное преимущество в пехоте, технике и артиллерии дает о себе знать. Битва продолжается.

Напомним, что украинские десантники отбили массированную атаку войск РФ на Кураховском направлении.