«Чисельна перевага дається взнаки»: у DeepState розповіли про складну ситуацію в напрямку Курахового

Ситуація поблизу Курахового. Фото: карта DeepState

Російська армія активно продовжує штурмові дії у напрямку міста Курахове Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



17 жовтня окупанти цілий день чинили тиск на село Максимільянівка, кинувши в механізований штурм сумарно понад 30 одиниць техніки, з яких понад половину знищили та пошкодили. Разом із технікою постійно атакує велика кількість піхоти.



Також 17 жовтня росіяни опублікували кадри зі своїм прапором, заявляючи про повне взяття Максимільянівки. Саме відео було зроблено у центрі села, але паралельно уточнюється інформація про знаходження військ РФ по всьому населеному пункту. Хоча, зважаючи на ситуацію, до взяття під контроль загарбниками західної частини села залишилося не довго.



Крім того, ЗС РФ штурмують на північ по лінії селищ Гостре-Острівське, постійно посилаючи туди піхоту для подальшого закріплення, накопичення та просування. Обходячи Гостре з півдня і рухаючись через в'язницю, російські війська намагаються просуватися у бік Острівського. Йде постійна робота зі знищення окупантів, але чисельна перевага в піхоті, техніці та артилерії дається взнаки. Битва продовжується.

Нагадаємо, що українські десантники відбили масовану атаку військ РФ на Курахівському напрямку.